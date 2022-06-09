Трусова прокомментировала решение ISU поднять возрастной ценз в фигурном катании
Призерка Олимпийских игр-2022 Александра Трусова высказалась о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.
— Как относишься к поднятию возрастного ценза?
— Я всегда соревнуюсь только с собой. Меня не касаются правила. Буду соблюдать те правила, которые будут.
7 июня конгресс ISU принял решение поднять возрастной ценз в фигурном катании. С сезона-2023/24 он будет повышен с 15 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17. В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же.
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