Трусова прокомментировала решение ISU поднять возрастной ценз в фигурном катании

Призерка Олимпийских игр-2022 Александра Трусова высказалась о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

— Как относишься к поднятию возрастного ценза?

— Я всегда соревнуюсь только с собой. Меня не касаются правила. Буду соблюдать те правила, которые будут.

7 июня конгресс ISU принял решение поднять возрастной ценз в фигурном катании. С сезона-2023/24 он будет повышен с 15 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17. В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же.