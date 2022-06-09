Трусова рассказала, что иногда играет с братьями в хоккей

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о ближайших спортивных планах, а также о видах спорта, которыми иногда занимается помимо фигурного катания.

— Какую часть жизни занимает легкая атлетика при подготовке к фигурному катанию?

— Ну, есть ОФП. У нас больше лед, мало зала. Сегодня прыгала первый раз.

— Что в ближайших планах сейчас?

— Через 15 минут уезжаю на шоу на ВТБ Арене.

— Какие спортивные планы дальше?

— Сейчас у нас идут сборы, я выступаю в шоу. Пока только сборы.

— Сегодня прыжки. Планируешь дальше в бокс может пойти, или в хоккей с Овечкиным поиграть?

— В хоккей я играю со своей семьей, у меня в семье два брата, мы иногда играем. В футбол тоже бывают играю. Бокс я пробовала, танцы тоже.