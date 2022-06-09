Марк Кондратюк пришел поддержать фигуристку Трусову, принимающую участие в турнире по прыжкам в длину

Олимпийский чемпион в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк пришел поддержать свою возлюбленную, фигуристку Александру Трусову, которая принимает участие в легкоатлетическом турнире по прыжкам в длину, сообщает «Газета.Ru».

Трусова выступает на неделе легкой атлетики в Москве, которая проходит с 7 по 13 июня в «Лужниках». Спортсменка выполнила 4 попытки, ее лучший результат — 4,19 метра.

Об отношениях Кондратюка и Трусовой стало известно в мае.