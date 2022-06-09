Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:26

Марк Кондратюк пришел поддержать фигуристку Трусову, принимающую участие в турнире по прыжкам в длину

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийский чемпион в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк пришел поддержать свою возлюбленную, фигуристку Александру Трусову, которая принимает участие в легкоатлетическом турнире по прыжкам в длину, сообщает «Газета.Ru».

Трусова выступает на неделе легкой атлетики в Москве, которая проходит с 7 по 13 июня в «Лужниках». Спортсменка выполнила 4 попытки, ее лучший результат — 4,19 метра.

Об отношениях Кондратюка и Трусовой стало известно в мае.

Александра Трусова и&nbsp;Марк Кондратюк. Кондратюк и Трусова намекнули на отношения. Их часто видели вместе и до отпуска в Дубае

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/09/17899532.shtml
Фигурное катание
Александра Трусова
Марк Кондратюк
0
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Кудряшов наконец развернет свою кувалду. Боксер принимает в ринге чемпиона по ММА, победитель выйдет против Дацика
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристкам позволили не носить юбки в танцах на льду

Трусова прокомментировала решение ISU поднять возрастной ценз в фигурном катании
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости