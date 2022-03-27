Три российские пары за 20 минут превзошли мировой рекорд в произвольной программе

Серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова/Владимир Морозов, олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Анастасия Мишина/Александр Галлямов и чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский превзошли мировой рекорд на Кубке Первого канала в Саранске.

Сначала это сделали ученики Этери Тутберидзе, набрав 159,73 балла, затем представители школы Тамары Москвиной — 161, 53. Следом другие представители Петербурга Бойкова и Козловский получили от судей 162,14 балла.

Рекорд официально принадлежит Мишиной/Галлямову и составляет 157,46.

Набранные на Кубке Первого канала суммы засчитаны не будут — этот турнир считается национальным.