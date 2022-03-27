Коляда набрал 200 баллов за произвольную программу на Кубке Первого канала

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда в произвольной программе на Кубке Первого канала впервые набрал за 200 баллов. В прокате он исполнил два четверных тулупа и два тройных акселя, а единственной помаркой стала «бабочка» на двойном акселе в конце программы.

В начале фигурист сделал тройной лутц, который впоследствии может быть заменен на четверной.

На чемпионате мира во Франции результат Коляды принес бы ему серебро — сумма короткой и произвольной Михаила в Саранске равняется 306,52 балла. Победитель соревнований в Монпелье Шома Уно в произвольной набрал 202,85 и исполнил пять квадов.