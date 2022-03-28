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Сегодня, 10:47

Тарасова высказалась о словах Щербаковой о возможном завершении карьеры

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о словах российской фигуристки Анны Щербаковой, которая не исключила, что может завершить карьеру после этого сезона.

«Умная девочка. Она всегда была умной. Не хочу ей ничего советовать. Уверена, она примет верное решение», — сказала Тарасова «СЭ».

28 марта Щербаковой исполнилось 18 лет. Ранее ее команда «Красная машина» обыграла «Время первых» Марка Кондратюка со счетом 145:141 на Кубке Первого канала.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию. Также она двукратный серебряный призер чемпионата Европы, серебряный призер финала «Гран-при» и трехкратная чемпионка России.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Татьяна Тарасова
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