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Сегодня, 21:35

Щербакова допустила, что может завершить карьеру после этого сезона

Анна Щербакова не исключила, что может завершить карьеру после этого сезона
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Анна Щербакова после окончания соревнований Кубка Первого канала заявила, что на данный момент еще не приняла решение, продолжит ли карьеру после нынешнего сезона.

17-летняя спортсменка допустила, что может завершить карьеру в фигурном катании — очевидно, имея в виду невозможность выступлений на международной арене.

— Анна, вчера вы не нашли не закрытых в спорте гештальтов. Сейчас хочется скорее отдохнуть или дальше выступать?

— В данный момент хочется отдохнуть, но это не распространяется на следующий сезон. Пока не только у меня в целом есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждет, буду смотреть по ситуации. Пока хочется отдохнуть от сезона, хоть он был и с яркими моментами, а дальше буду смотреть по следующему сезону.

— Сумбур повлияет на ваше решение?

— Думаю, он напрямую повлияет, — сказала Щербакова.

28 марта Анне Щербаковой исполнится 18 лет. Ее команда «Красная машина» обыграла «Время первых» Марка Кондратюка со счетом 145:141 на Кубке Первого канала.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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