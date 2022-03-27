Команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала. Анна билась до крови и опередила Валиеву

Второй год подряд команда с хоккейным брендом «Красная машина» взяла кубок.

Кубок Первого канала

«Красная машина» (Щербакова, красные) — «Время первых» (Кондратюк, синие) — 145:141

Женщины

1. Анна Щербакова (К) — 176,12

2. Камила Валиева (С) — 173,88

3. Елизавета Туктамышева (С) — 166,23

4. Софья Самоделкина (К) — 145,31

5. Аделия Петросян (К) — 141,38

6. Майя Хромых (С) — 122,30

Мужчины

1. Михаил Коляда (К) — 200,11 (10)

2. Марк Кондратюк (С) — 195,26 (9)

3. Андрей Мозалев (К) — 190,80 (8)

4. Петр Гуменник (С) — 181,02 (7)

5. Евгений Семененко (С) — 177,02 (6)

6. Макар Игнатов (К) — 137,32 (5)

Пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (К) — 162,14 (10)

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (С) — 161,53 (9)

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (К) — 159,73 (8)

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (С) — 145,00 (7)

Танцы

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (К) — 137,84 (10)

2. Александра Степанова/Иван Букин (С) — 133,24 (9)

У «синих» замена, у «красных» победа

Спорный момент в результатах обозначился сразу, часа за два до начала соревновательного дня в воскреснье. В команде «Время первых» произошла замена — вместо Александра Самарина вышел Петр Гуменник, о чем было известно заранее — не зря же весь первый день Петр с удовольствием поедал мороженое на трибуне «синих».

На форму фигуриста трапеза не повлияла — он вышел и выбил 181 балл с тремя четверными из четырех. К тому моменту «красные» ожидаемо настигли «синих» в таблице — 81:81 после победы Синициной/Кацалапова над Степановой/Букиным. Все по классике — результаты на уровне мировых рекордов, ученики Александра Жулина заочно обогнали Пападакис/Сизерона с их золотым результатом на чемпионате мира.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Вот одиночники в воскресенье устроили жесткое противостояние, как на чемпионате России. Все, кроме Коляды, заходили на три или четыре четверных, Кондратюк и Гуменник сделали лутц, Семененко пытался в риттбергер. Тяжелее всего получился прокат у Игнатова, который расшибся на первом же риттбергере и затем, по собственным словам, «потерял ориентацию в пространстве». По ходу проката он тряс руками, чтобы прийти в себя, а Евгений Рукавицын после проката рассказал мне, что Макар «пережил нокдаун». Как бы не закончилось сотрясением мозга. Макар набрал лишь 137 баллов, сделал две «бабочки» и вращался на вторые уровни. Очень жаль, потому что этот парень достоин большего.

Выиграл у мужчин, конечно, Коляда, пробив 200 баллов с двумя четверными тулупами и каскадом 1+1+3. На чемпионате мира он был бы вторым в шести баллах от золотого призера Семы Уно. В шести! Интересно, что по этому поводу думают Кондратюк, Семененко, Мозалев. Но вряд ли они скажут то, что думают.

Бойкова/Козловский возвращаются в топ

Дальше были пары, в которых произошло действительно важное событие — Бойкова/Козловский обыграли Мишину и Галлямова, а заодно и Тарасову с Морозовым. Павлюченко и Ходыкину, как и вчера, недодали — по крайней мере разрыв между ними и остальными кажется просто неадекватным. Конкретно для Саши с Димой это неплохое завершение сезона и символическая компенсация за Олимпиаду. По сумме, правда, первыми стали Мишина/Галлямов. Но вторая пара Тамары Москвиной сделала каскад сальхов + ойлер + сальхов, наработку которого они держали в тайне, и, конечно, побила мировой рекорд. Как, впрочем, и две другие пары.

В любой ситуации можно найти блат в ту или иную пользу, тем более когда разница между тремя парами действительно ничтожно мала. Прекрасно, что в парах сложилась такая конъюнктура, жаль, что других к ним не подпускают.

К женскому турниру «Красная машина» вела у «Времени синих», как назвал свою команду Максим Траньков, три балла. И отыграть можно было только чудом.

Валиева растеряла форму

Но тут же закрутилась интрига. «Красная» Аделия Петросян вышла и упала с первых же трех прыжков, зайдя на четверные флип, риттбергер и тулуп. Набрала она мало, была грустна, но Ягудин аж поднял Аделию на руки со словами «своих не бросаем».

А затем вышла Валиева, и это было еще пронзительнее. Камила сделала лишь один четверной тулуп, затем каскад 3+2 (все мы понимаем — не ее уровень) и двойной аксель. Все чисто, закончила на мажорной ноте, с каскадами из тройных — и тут же после финальной позы начался игрушкопад. При этом у Камилы не было даже сил действительно порадоваться. Задыхаясь, Валиева поблагодарила публику и федерацию за то, что турнир все-таки состоялся, сказала, что счастлива... Но за ее будущее тревожно. Камилу в произвольной программе и по сумме обыграла Анна Щербакова, набравшая 176,12 балла и 259,02 в сумме. Умопомрачительные цифры. Причем Анна так выложилась, что у нее во время проката пошла из носа кровь.

Закрыла турнир, что тоже правильно, Лиза Туктамышева. Чисто и красиво. Но она никак не могла помочь: «красные» снова впереди, как и год назад, 145:141. В феврале 2021-го победу Загитовой не признала Медведева. Интересно, что думает она на этот раз. Но тоже вряд ли скажет — да и теперь она не капитан, а просто в группе поддержки Марка Кондратюка. «Красным» дали по итогам 10 миллионов рублей, «синим» — семь с половиной. Тут точно никто не внакладе.