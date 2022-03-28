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Сегодня, 11:25

Маринин прокомментировал слова Щербаковой о возможном завершении карьеры

Маринин высказался о возможном завершении карьеры Анны Щербаковой
Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион 2006 года Максим Маринин прокомментировал возможное завершение карьеры фигуристки Анны Щербаковой. Ранее спортсменка допустила, что по окончании сезона может уйти из спорта.

«Мне очень сложно комментировать чьи-то заявления в силу того, что это личное дело спортсмена. Многие уходят из большого спорта потому, что прошли пик карьеры, достигли того, чего хотели, или наоборот. Я не знаю, как чувствует себя Аня, у нас разрыв между поколениями очень большой. Если она примет такое решение, то вполне имеет на это право, я не могу это оценивать», — цитирует Маринина «Газета.Ru».

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию. Также она двукратный серебряный призер чемпионата Европы, серебряный призер финала «Гран-при» и трехкратная чемпионка России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/03/28/17486215.shtml
Фигурное катание
Анна Щербакова
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