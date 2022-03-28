Маринин прокомментировал слова Щербаковой о возможном завершении карьеры
Олимпийский чемпион 2006 года Максим Маринин прокомментировал возможное завершение карьеры фигуристки Анны Щербаковой. Ранее спортсменка допустила, что по окончании сезона может уйти из спорта.
«Мне очень сложно комментировать чьи-то заявления в силу того, что это личное дело спортсмена. Многие уходят из большого спорта потому, что прошли пик карьеры, достигли того, чего хотели, или наоборот. Я не знаю, как чувствует себя Аня, у нас разрыв между поколениями очень большой. Если она примет такое решение, то вполне имеет на это право, я не могу это оценивать», — цитирует Маринина «Газета.Ru».
Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию. Также она двукратный серебряный призер чемпионата Европы, серебряный призер финала «Гран-при» и трехкратная чемпионка России.