Маринин прокомментировал слова Щербаковой о возможном завершении карьеры

Олимпийский чемпион 2006 года Максим Маринин прокомментировал возможное завершение карьеры фигуристки Анны Щербаковой. Ранее спортсменка допустила, что по окончании сезона может уйти из спорта.

«Мне очень сложно комментировать чьи-то заявления в силу того, что это личное дело спортсмена. Многие уходят из большого спорта потому, что прошли пик карьеры, достигли того, чего хотели, или наоборот. Я не знаю, как чувствует себя Аня, у нас разрыв между поколениями очень большой. Если она примет такое решение, то вполне имеет на это право, я не могу это оценивать», — цитирует Маринина «Газета.Ru».