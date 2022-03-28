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«Я бы сейчас не обращал внимания на слова Ани». Жулин — о возможном завершении карьеры Щербаковой

Жулин прокомментировал возможное завершение карьеры Анны Щербаковой
Виктория Кравченко
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал возможное завершение карьеры фигуристки Анны Щербаковой. Девушка допустила, что по окончании сезона может уйти из спорта.

«Мне кажется, что сейчас такая ситуация — вообще ничего не понятно. Все на эмоциях, все в ужасе от того, что будет происходить завтра, каждый день что-то меняется. Я бы сейчас сидел ровно на мягкой части своего тела, не обращая внимания ни на слова Ани, ни на что. Как все кончится, будем дальше смотреть», — цитирует Жулина «Чемпионат».

28 марта Анне Щербаковой исполнится 18 лет. Ее команда «Красная машина» обыграла «Время первых» Марка Кондратюка со счетом 145:141 на Кубке Первого канала.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4648655-aleksandr-zhulin-ocenil-slova-anny-scherbakovoj-o-vozmozhnom-zavershenii-karery.html
Александр Жулин
Анна Щербакова
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