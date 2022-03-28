Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал возможное завершение карьеры фигуристки Анны Щербаковой. Девушка допустила, что по окончании сезона может уйти из спорта.

«Мне кажется, что сейчас такая ситуация — вообще ничего не понятно. Все на эмоциях, все в ужасе от того, что будет происходить завтра, каждый день что-то меняется. Я бы сейчас сидел ровно на мягкой части своего тела, не обращая внимания ни на слова Ани, ни на что. Как все кончится, будем дальше смотреть», — цитирует Жулина «Чемпионат».