«Я бы сейчас не обращал внимания на слова Ани». Жулин — о возможном завершении карьеры Щербаковой
Жулин прокомментировал возможное завершение карьеры Анны Щербаковой
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал возможное завершение карьеры фигуристки Анны Щербаковой. Девушка допустила, что по окончании сезона может уйти из спорта.
«Мне кажется, что сейчас такая ситуация — вообще ничего не понятно. Все на эмоциях, все в ужасе от того, что будет происходить завтра, каждый день что-то меняется. Я бы сейчас сидел ровно на мягкой части своего тела, не обращая внимания ни на слова Ани, ни на что. Как все кончится, будем дальше смотреть», — цитирует Жулина «Чемпионат».
28 марта Анне Щербаковой исполнится 18 лет. Ее команда «Красная машина» обыграла «Время первых» Марка Кондратюка со счетом 145:141 на Кубке Первого канала.
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