Рудковская посоветовала Валиевой худеть

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» высказалась о выступлении Камилы Валиевой на контрольных проката сборной России в Москве.

— Давайте скажем отдельно про Валиеву. Она будто не в лучшей форме — это из-за скорого суда?

— Мне кажется, Камиле просто надо похудеть. Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше. Очевидная прибавка в весе, знаю, что девочки не любят об этом говорить, сложно держать вес, но нужно. А суд — что ни желай от него, от нас ничего не зависит.

— Может, из-за этого как раз мотивация не та, чтобы держать вес.

— А надо! А как другие? Есть лицо, бренд — Камила Валиева. Хочется, чтобы он держался как можно дольше. Все невозможное возможно. Хотя мы говорили с Леной Радионовой и сошлись, что Камила стала очень сексуальной. Для жизни сегодняшняя форма Камила прекрасна. Но для спорта эстетика и формы нужны-то другие.