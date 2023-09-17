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Сегодня, 08:15

Рудковская посоветовала Валиевой худеть

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» высказалась о выступлении Камилы Валиевой на контрольных проката сборной России в Москве.

— Давайте скажем отдельно про Валиеву. Она будто не в лучшей форме — это из-за скорого суда?

— Мне кажется, Камиле просто надо похудеть. Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше. Очевидная прибавка в весе, знаю, что девочки не любят об этом говорить, сложно держать вес, но нужно. А суд — что ни желай от него, от нас ничего не зависит.

— Может, из-за этого как раз мотивация не та, чтобы держать вес.

— А надо! А как другие? Есть лицо, бренд — Камила Валиева. Хочется, чтобы он держался как можно дольше. Все невозможное возможно. Хотя мы говорили с Леной Радионовой и сошлись, что Камила стала очень сексуальной. Для жизни сегодняшняя форма Камила прекрасна. Но для спорта эстетика и формы нужны-то другие.

Камила Валиева. «Камила стала очень сексуальной. Но для спорта ей стоит похудеть». Рудковская — о старте сезона
Фигурное катание
Камила Валиева
Яна Рудковская
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