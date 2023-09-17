Рудковская — о поездке на Олимпиаду: «Мы близки к хорошему исходу»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

— Удивило, что очень мало людей сегодня, по сравнению с прошлым годом и тем более позапрошлым, когда Саша Трусова прыгнула пять четверных. Чувствуется, что нет международных стартов, есть спад, скучно. Уровень и атмосфера были не те, которые хотелось видеть, их нельзя сравнивать с предыдущими годами. Это видно и по шоу — люди хотят, чтобы перед ними выступали новые чемпионы мира и Европы. И у ребят мотивация пропадает. Но прокаты — это пролог, все главное будет в сезоне.

— Что-то можно сделать с интересом, спасти его — или все зависит от возвращения?

— А федерация много делает — чемпионат России по прыжкам тот же. Надо только попросить, чтобы Первый канал правила не менял по ходу соревнований (Рудковская намекает на историю в командном турнире по прыжкам, когда организаторы по ходу соревнований удвоили очки за последний раунд. — Прим. «СЭ»). Вообще столько, сколько делают в России для развития фигурного катания, нигде больше не делают. Уж поверьте мне.

Думаю, наша федерация, Министерство спорта и Олимпийский комитет России приложат максимум усилий для возвращения, потому что кататься внутри России — конечно, большой мотивации нет. Но президент уже сказал, что должны ребята ехать под нейтральным флагом. Что-то мне подсказывает — мы близки к хорошему исходу.