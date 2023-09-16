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Сегодня, 22:20

Валиева эффектно вышла из неловкой ситуации: Тарасова и Тутберидзе смеялись вместе с залом

Валиева врезалась в борт во время презентации короткой программы
Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Скриншот из трансляции
Камила Валиева.
Фото Скриншот из трансляции
Камила Валиева.
Фото Скриншот из трансляции
Камила Валиева.
Фото Скриншот из трансляции
Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.
Фото Скриншот из трансляции
Камила Валиева и Татьяна Тарасова.
Фото Скриншот из трансляции
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Российская фигуристка Камила Валиева в конце своей короткой программы на сезон-2023/24, которую она представила на контрольных прокатах сборной России, оступилась и влетела в борт.

Камила Валиева.
Фото Скриншот из трансляции
Камила Валиева.
Фото Скриншот из трансляции

Фигуристка ловко вышла из ситуации: облокотилась на борт и улыбнулась.

Камила Валиева.
Фото Скриншот из трансляции
Камила Валиева.
Фото Скриншот из трансляции

Зал со смехом отреагировал на смекалку Валиевой. Посмеялись даже Татьяна Тарасова и ее тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

Камила Валиева и Татьяна Тарасова.
Фото Скриншот из трансляции
Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.
Фото Скриншот из трансляции

Короткую программу Валиевой на сезон-2023/24 поставили под блюз I See Red («Я вижу красный»).

Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября. Завершатся они в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

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Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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