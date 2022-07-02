Тренер Гербольдт заявила, что самая титулованная российская фигуристка не Загитова и не Медведева

Российский тренер Катарина Гербольдт в интервью «СЭ» объяснила, почему считает самой титулованной в истории российского фигурного катания фигуристку Ирину Слуцкую.

«Самая титулованная чемпионка для нас не Загитова и Медведева, а Ирина Слуцкая. Пусть без золота Олимпиады, лучшая — она. И я не думаю, что наши новые девочки менее талантливые, не смогли бы продержаться еще больше времени. Просто в борьбе с юными поколениями они не могут исполнять столько сверхсложных элементов. Я уверена, что ломаются даже не столько физически, а психологически. Еще вчера ты была олимпийской чемпионкой, а сегодня вне десятки. Единственная наша чемпионка, которая смогла пережить годы унижений, — это Лиза Туктамышева. Ее считают старушкой, но ей всего 25 лет. Девушка в самом расцвете своих сил!» — сказала Гербольдт.

Отметим, что Слуцкая первая в истории семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр.

Полное интервью Гербольдт «СЭ» здесь