Российский тренер Катарина Гербольдт в интервью «СЭ» оценила легитимность победы спортсменов на ЧМ-2022 по фигурному катанию, в котором не участвовали фигуристы из России и Белоруссии.

«Чемпион, он всегда один. Нужно быть не только сильнее всех, но и удачливее. Сейчас удача не на стороне российских спортсменов. Но правильно говорила Тамара Москвина — прокаты забудутся, а вот титулы останутся. Справедливости до конца нет, конкуренция не была полноценной. Но в то же время это ведь не вина победителей? Они показали все, на что способны. И говорить сейчас о том, кто победил бы в других обстоятельствах, не стоит. Никто не знает, что было бы, кто как откатал. Так случилось, они свои победы заслужили. А разговоры забудутся», — сказала Гербольдт.

Отметим, что на недавнем ЧМ во Франции победила японка Каори Сакамото, в то время как в большинстве крупных международных соревнований первенствовали фигуристки из России.

Полное интервью Гербольдт «СЭ» здесь