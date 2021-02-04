Радионова отреагировала на отсутствие Косторной на Кубке Первого канала

Бронзовая призерка чемпионата Европы Елена Радионова в беседе с «СЭ» прокомментировала новость о том, что Алена Косторная пропустит Кубок Первого канала по причине болезни.

«Не думаю, что из-за отсутствия Косторной и замены ее на Хромых турнир упадет в уровне, потому что у нас сейчас и так очень высокий уровень фигурного катания, и какой-то большой разницы не будет, если одну спортсменку заменят на другую. Всегда бывают какие-то нюансы, снятия с соревнований, поэтому у нас и есть запасные, они же все равно готовятся к турниру, несмотря ни на что, — сказала Радионова «СЭ».

Елена Радионова добавила, что не считает невезучесть тренера Косторной, Евгения Плющенко, причиной ее отсутствия на турнире. По ее мнению, тренер и спортсмен — это, конечно, одна команда, но все равно главное звено в ней — фигурист, а тренер — наставник и помощник. Также Радионова считает, что без готовности к борьбе не будет результатов, поэтому Алена и Евгений приняли для себя оптимальное решение.

«Мне кажется, каждая спортсменка настраивается в основном на свой прокат. В спорте нет такой практики, что если один снялся — сразу какое-то облегчение. Наоборот, чем сильнее соперники, тем сильнее тебя это мотивирует на результат. Желаю скорейшего выздоровления Алене. Все болельщики очень ее ждали и ждут, потому что на ее катание всегда приятно смотреть», — прокомментировала Елена Радионова «СЭ».

Ранее, 3 февраля, стало известно, что Алена Косторная пропустит Кубок Первого канала по причине неполноценного восстановления после болезни. В командном турнире Косторную заменит Майа Хромых.

(Екатерина Звенигородская)