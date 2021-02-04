Самоделкина: «Решили не рисковать — не прыгать четверной риттбергер с самого начала»
Фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала свое выступление в произвольной программе на первенстве России в Красноярске. Спортсменка исполнила в прокате два четверных прыжка, но допустила ряд других ошибок и заняла третье место.
В случае удачного исполнения четверного риттбергера Самоделкина стала бы первой девушкой в истории, выполнивший данный элемент. На данный момент прыжком также владеют кореянка Ю Ен и двукратная чемпионка мира Александра Трусова, но обе фигуристки ни разу не исполняли прыжок на соревнованиях.
— Что скажешь по выступлению?
— На 60 процентов довольна, на 40 — нет. Не все получилось в обеих программах. Будем работать над стабильностью, — сказала Самоделкина.
— Почему решили отказаться от риттбергера?
— Утром на тренировке все было довольно стабильно с двумя сальховами. И поэтому решили не рисковать.
— Почему решили поменять платье?
— Мое предыдущее темно-голубое платье было сделано очень быстро. Особо без камней, не успели сшить. А этот вариант планировался с самого начала.
— Чем запомнился Красноярск?
— Гуляли с мамой, очень понравился город. Сходили в торговый центр, на Енисей. Хорошие впечатление. Каток тут очень классный. Таких арен очень мало в местах, где я была.
— Завтра пройдет прыжковый турнир. Хотела бы поучаствовать в подобном?
— Конечно. Мне стало очень интересно, когда я об этом услышала.
— Смогла бы сделать пять тройных подряд?
— Тройных, да. С четверным в начале — не знаю, можно попробовать.
— Что-то учишь новое из четверных?
— Пока остановились с тренером на сальхове, риттбергере и тройном акселе.
— Какую бы оценку поставила себе за чемпионат России?
— Три с плюсом.
(Рустам Имамов)
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