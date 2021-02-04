Фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала свое выступление в произвольной программе на первенстве России в Красноярске. Спортсменка исполнила в прокате два четверных прыжка, но допустила ряд других ошибок и заняла третье место.

В случае удачного исполнения четверного риттбергера Самоделкина стала бы первой девушкой в истории, выполнивший данный элемент. На данный момент прыжком также владеют кореянка Ю Ен и двукратная чемпионка мира Александра Трусова, но обе фигуристки ни разу не исполняли прыжок на соревнованиях.

— Что скажешь по выступлению?

— На 60 процентов довольна, на 40 — нет. Не все получилось в обеих программах. Будем работать над стабильностью, — сказала Самоделкина.

— Почему решили отказаться от риттбергера?

— Утром на тренировке все было довольно стабильно с двумя сальховами. И поэтому решили не рисковать.

— Почему решили поменять платье?

— Мое предыдущее темно-голубое платье было сделано очень быстро. Особо без камней, не успели сшить. А этот вариант планировался с самого начала.

— Чем запомнился Красноярск?

— Гуляли с мамой, очень понравился город. Сходили в торговый центр, на Енисей. Хорошие впечатление. Каток тут очень классный. Таких арен очень мало в местах, где я была.

— Завтра пройдет прыжковый турнир. Хотела бы поучаствовать в подобном?

— Конечно. Мне стало очень интересно, когда я об этом услышала.

— Смогла бы сделать пять тройных подряд?

— Тройных, да. С четверным в начале — не знаю, можно попробовать.

— Что-то учишь новое из четверных?

— Пока остановились с тренером на сальхове, риттбергере и тройном акселе.

— Какую бы оценку поставила себе за чемпионат России?

— Три с плюсом.

(Рустам Имамов)