Бутырская поделилась мнением об отсутствии Косторной на Кубке Первого канала

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская в интервью «СЭ» прокомментировала новость о том, что Алена Косторная не примет участие в Кубке Первого канала.

«На мой взгляд, зрелищность турнира не изменится, — сказала Бутырская «СЭ». — Алена хорошая спортсменка, она яркий представитель женского одиночного катания, она мне очень нравится, но на ней фигурное катание не стоит. Я считаю, что Майя Хромых достойная фигуристка, и это место ей не просто так досталось».

Также Бутырская заявила, что ожидает очень интересных и красивых выступлений на Кубке Первого канала.

«Турнир, в большей степени, товарищеский. Это не Олимпийские игры, тут команды и надо болеть друг за друга. Мы привыкли, что есть короткая программа, произвольная программа. А здесь что-то новое. Соревнование между командами и у каждой свои выступления, элементы — кто больше, кто лучше. Я очень жду этого турнира, и мне кажется, будет здорово», — добавила Бутырская.

В среду, 3 февраля, стало известно, что чемпионка Европы Алена Косторная не сможет выступить на Кубке Первого канала из-за незавершенного восстановления после болезни.

(Артем Бухаев)