Лайшев о повышении возрастного ценза: «В ISU испугались наших девочек»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на решение конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) повысить возрастной ценз в фигурном катании.

«По большому счету они испугались наших девочек, они не хотят дать российским талантам двигаться наверх. Если бы они обсуждали эту тему давно и последовательно и считали это проблемой — это одно. Но когда поднимают этот вопрос после того, как наши ребята доказали, что они круче любых взрослых — это и есть их западная демократия. Это решение не имеет никакого отношения к спорту, это все политика», — приводит слова Лайшева Metaratings.ru.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же. С сезона-2023/24 во взрослый уровень можно будет выйти с 16 лет, а с 2024/25 — с 17.

За поднятие возрастного ценза выступили 100 членов конгресса, против — 16.

Конгресс ISU проходит в Пхукете и продлится до 10 июня.