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Сегодня, 11:32

Чайковская считает, что ISU в лице Лакерника лишился опытнейшего специалиста

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что международный союз конькобежцев (ISU) лишился опытнейшего специалиста в лице вице-президента организации россиянина Александра Лакерника.

«Лакерник — профессионал, опытнейший специалист, а опыт не дается просто так — он нарабатывается годами, — цитирует Чайковскую ТАСС. — Да, у него возраст. Но для специалиста такого уровня можно было возраст и поднять».

Во вторник, 7 июня, делегаты конгресса ISU не поддержали предложение о повышении максимального возраста чиновников организации с 75 до 80 лет.

Лакерник был избран вице-президентом ISU в 2016 году, в 2018 году функционер был переизбран на должность. В данный момент россиянину 77 лет. Он не сможет переизбраться на этот пост.

Конгресс ISU проходит в Пхукете (Таиланд).

Источник: https://tass.ru/sport/14841855
Фигурное катание
Александр Лакерник
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