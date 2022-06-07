Жулин: «Мне все равно на поднятие возрастного ценза в фигурном катании»

Российский тренер Александр Жулин прокомментировал новость о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

Сегодня, 7 июня, конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

«Мне все равно на поднятие возрастного ценза в фигурном катании, — приводит слова Жулина Sport24. — Приняли и приняли. Какая разница? Где нам выступать-то? Самый главный вопрос сейчас — когда мы, наконец, сможем выступать? Остальное неважно».

Тренер отметил, что в России есть талантливые фигуристы любого возраста.

«Мы все равно всех обыграем, что бы они там не придумали. Это же и так понятно. ISU могут принимать какие угодно решения. Российские фигуристки в любом случае будут самыми лучшими и продолжат занимать первые места, как только нам вернут право выступать», — сказал он.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же. С сезона-2023/24 во взрослый уровень можно будет выйти с 16 лет, а с 2024/25 — с 17.