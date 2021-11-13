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Морозов: «Было много шероховатостей, поэтому не удалось показать хорошее выступление»

Морозов прокомментировал серебряную медаль на «Гран-при Японии» в паре с Тарасовой
09:59
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Российский фигурист Александр Морозов поделился впечатлениями от выступления на «Гран-при Японии» в паре с Евгенией Тарасовой.

«Хочется поблагодарить за такую поддержку зрителей Японии, где так любят фигурное катание. Сегодня было много шероховатостей, ошибок, поэтому не удалось показать хорошее выступление. Будем работать дальше, ничего страшного не случилось», — приводит слова Морозова ТАСС.

Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парах на «Гран-при Японии». В произвольной программе спортсмены ошиблись на обоих выбросах и параллельном каскаде, судьи оценили их выступление в 137,49 (общий балл — 213,27).

Золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (227,28), замкнули тройку призеров японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12914081

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Сергей Разин все материалы автора
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