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«Гран-при» Японии: расписание соревнований 13 ноября

03:00
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Четвертый этап серии «Гран-при».

С 12 по 14 ноября в Токио состоится четвертый этап серии «Гран-при» — Gran Premio d'Italia. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Во второй соревновательный день пары, женщины и мужчины покажут свои произвольны программы, танцоры — произвольные танцы.

Расписание соревнований
13 ноября, суббота

Пары, произвольная программа

6.20 Первый канал

Танцы на льду, произвольный танец

8.40 Первый канал

Женщины, произвольная программа

10.40 Первый канал

Мужчины, произвольная программа

13.35

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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