Мишина: «Не могу сказать, что у нас получились наши лучшие прокаты»

Российская фигуристка Анастасия Мишина поделилась впечатлениями от победы на «Гран-при Японии» в паре с Александром Галлямовым.

«Не могу сказать, что у нас получились наши лучшие прокаты, короткая была нормальной, зачетной, а в произвольной мы допустили одну ошибку. Сложно собираться на каждый старт — человек не робот, допускает иногда какие-то ошибки, и мы стремимся к тому, чтобы снизить их вероятность. Поэтому спортсмены и работают каждый день, по два раза», — приводит слова Мишиной ТАСС.

Мишина и Галлямов показали лучший результат в произвольной программе — 148,88. Ранее они выиграли короткую программу и их итоговый результат — 227,28 балла.

Другая российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми. Их результат — 213,27 балла. Замкнули тройку японцы Рику Миура и Рюити Кихара — 209,42.