МОК приветствует инициативу ВАДА передать дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует инициативу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) передать дело российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS), информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

«Тест был проведен не на Олимпиаде, но его результат оказывает влияние на итоги командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, поэтому МОК надеется, что CAS и все заинтересованные стороны быстро рассмотрят это дело. Завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а МОК — принять решение о распределении медалей», — рассказали в пресс-службе МОК.

14 сентября РУСАДА сообщило о завершении расследования по делу Валиевой, отдел по обработке результатов приступил к подготовке всех необходимых документов для слушаний в дисциплинарный комитет. 21 октября агентство заявило, что не намерено озвучивать дату слушаний и решение комитета, поскольку антидопинговые правила требуют сохранять в тайне детали дела несовершеннолетнего спортсмена.

8 ноября глава ВАДА Витольд Банька сообщил, что дело 16-летней Валиевой передано в CAS в связи с тем, что дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) затягивает процесс.

Расследование по делу Валиевой завершилось в середине сентября, позднее дисциплинарный комитет РУСАДА должен был провести слушания и вынести решение. 21 октября в РУСАДА сообщили, что не будут озвучивать дату слушаний и решение комитета, потому что антидопинговые правила требуют сохранять в тайне детали дела несовершеннолетнего спортсмена.