Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

11 ноября, 17:06

Смирнов считает, что отъезд Квителашвили не повлияет на группу Тутберидзе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов высказался об уходе Мориса Квителашвили из группы Этери Тутберидзе.

«Повредит ли отъезд Мориса Квителашвили школе Этери Тутберидзе? Ни в коем случае. Морис же выступал не за российскую федерацию фигурного катания, он представлял Грузию. Мне кажется, больше может потерять только сам Морис. Но я так понял, что они все равно будут продолжать контактировать с тренерским штабом Этери Георгиевны и со всеми, кто ему помогал. Думаю, они остались в хороших отношениях, а это все, как и было сказано, связано с перелетами, осложнениями в получении виз, логистикой», — приводит слова Смирнова «Спорт День за Днем».

Ранее стало известно, что грузинский фигурист приостановил работу со штабом Этери Тутберидзе и уехал в Италию. В настоящее время Квителашвили работает в Энье с командой тренеров, в которую входит известный итальянский специалист Лоренцо Магри.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/smirnov-otezd-kvitelashvili-ne-povliyaet-na-gruppu-tutberidze
Фигурное катание
Александр Смирнов
Морис Квителашвили
Этери Тутберидзе
1
0
Читайте также
Грузинский фигурист Квителашвили ушел от Тутберидзе. В чем причина?
На Евротуре без России случился позор. Чехи и шведы еле доиграли матч
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Дрозд: «Не вижу смысла кататься без амбициозных целей. Разговоры о том, что для себя, — в пользу бедных»

МОК приветствует инициативу ВАДА передать дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости