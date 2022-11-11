Смирнов считает, что отъезд Квителашвили не повлияет на группу Тутберидзе

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов высказался об уходе Мориса Квителашвили из группы Этери Тутберидзе.

«Повредит ли отъезд Мориса Квителашвили школе Этери Тутберидзе? Ни в коем случае. Морис же выступал не за российскую федерацию фигурного катания, он представлял Грузию. Мне кажется, больше может потерять только сам Морис. Но я так понял, что они все равно будут продолжать контактировать с тренерским штабом Этери Георгиевны и со всеми, кто ему помогал. Думаю, они остались в хороших отношениях, а это все, как и было сказано, связано с перелетами, осложнениями в получении виз, логистикой», — приводит слова Смирнова «Спорт День за Днем».

Ранее стало известно, что грузинский фигурист приостановил работу со штабом Этери Тутберидзе и уехал в Италию. В настоящее время Квителашвили работает в Энье с командой тренеров, в которую входит известный итальянский специалист Лоренцо Магри.