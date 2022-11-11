Квителашвили опроверг информацию об уходе из группы Тутберидзе

Грузинский фигурист Морис Квителашвили отреагировал на новость о своем уходе из группы Этери Тутберидзе.

«Ребят, новость содержит неправильную информацию и ситуация немного другая! Я не ушел из группы Этери Георгиевны, я просто временно тренируюсь в другом месте!» — написал Квителашвили в своих социальных сетях.

27-летний фигурист является бронзовым призером чемпионата Европы-2020 и победителем этапа «Гран-при» Rostelecom Cup-2021.

Ранее сообщалось, что Квителашвили уехал в Италию.