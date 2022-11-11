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11 ноября, 19:21

Квителашвили опроверг информацию об уходе из группы Тутберидзе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Морис Квителашвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Грузинский фигурист Морис Квителашвили отреагировал на новость о своем уходе из группы Этери Тутберидзе.

«Ребят, новость содержит неправильную информацию и ситуация немного другая! Я не ушел из группы Этери Георгиевны, я просто временно тренируюсь в другом месте!» — написал Квителашвили в своих социальных сетях.

27-летний фигурист является бронзовым призером чемпионата Европы-2020 и победителем этапа «Гран-при» Rostelecom Cup-2021.

Ранее сообщалось, что Квителашвили уехал в Италию.

 
Морис Квителашвили, Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз. Грузинский фигурист Квителашвили ушел от Тутберидзе. В чем причина?

 

Фигурное катание
Морис Квителашвили
Этери Тутберидзе
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