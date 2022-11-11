Квителашвили опроверг информацию об уходе из группы Тутберидзе
Грузинский фигурист Морис Квителашвили отреагировал на новость о своем уходе из группы Этери Тутберидзе.
«Ребят, новость содержит неправильную информацию и ситуация немного другая! Я не ушел из группы Этери Георгиевны, я просто временно тренируюсь в другом месте!» — написал Квителашвили в своих социальных сетях.
27-летний фигурист является бронзовым призером чемпионата Европы-2020 и победителем этапа «Гран-при» Rostelecom Cup-2021.
Ранее сообщалось, что Квителашвили уехал в Италию.
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