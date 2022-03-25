«Красная машина» выиграла прыжковый турнир на Кубке Первого канала

В рамках прыжкового турнира на Кубке Первого канала прошел финальный раунд, в котором три участника от каждой команды показывали каскады из двух или трех (с ойлером) прыжков.

Анна Щербакова, у которой на разминке не получался четверной флип, идеально выполнила квад флип + ойлер + тройной сальхов, а Марк Кондратюк с ошибкой исполнил свой элемент — четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов.

Это и решило исход всего командного прыжкового турнира. Итоговый счет — 3:2 в пользу «Красной машины».