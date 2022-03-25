Команда Кондратюка сравняла счет в прыжковом турнире на Кубке Первого канала

Команда олимпийского чемпиона Марка Кондратюка выиграла третий раунд прыжкового турнира в рамках Кубка Первого канала.

В этой части соревнований каждому участнику нужно было выполнить каскад из пяти прыжковых элементов. Кондратюк вместе с Елизаветой Туктамышевой, Александром Самариным, Евгением Семененко, Майей Хромых, Камилой Валиевой и Вероникой Жилиной сравнял счет — перед заключительным раундом счет стал 2:2.