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Сегодня, 20:06

Команда Кондратюка сравняла счет в прыжковом турнире на Кубке Первого канала

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Команда олимпийского чемпиона Марка Кондратюка выиграла третий раунд прыжкового турнира в рамках Кубка Первого канала.

Михаил Коляда, Камила Валиева, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Кубок Первого канала: онлайн-трансляция прыжкового турнира

В этой части соревнований каждому участнику нужно было выполнить каскад из пяти прыжковых элементов. Кондратюк вместе с Елизаветой Туктамышевой, Александром Самариным, Евгением Семененко, Майей Хромых, Камилой Валиевой и Вероникой Жилиной сравнял счет — перед заключительным раундом счет стал 2:2.

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