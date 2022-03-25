Кондратюк отказался комментировать распределение по командам на Кубке Первого канала

Чемпион Европы, России и Олимпийских игр Марк Кондратюк отказался комментировать, как проходило распределение по командам в рамках Кубка Первого канала.

После того, как ему задали вопрос, возникла пауза, длившаяся несколько секунд, после чего фигурист сказал, что нкиаких комментариев давать не будет.

Кондратюк является капитаном команды «Время первых», которая в первый день соренований уступила в командном прыжковом турнире команде «Красная машина» Анны Щербаковой.