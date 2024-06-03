Тутберидзе проведет мастер-класс на Дне московского спорта в «Лужниках»

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший проведут мастер-классы на Дне московского спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Московского спорта».

День московского спорта пройдет 6 июля в «Лужниках». Площадки откроются в 11.00 по местному времени. Все активности для гостей будут бесплатными, однако для участия в некоторых мастер-классах может потребоваться предварительная регистрация.

«Я уже не первый раз выступаю на больших мероприятиях столицы, но День московского спорта — крупнейшее из них. Мне нравится транслировать культуру бокса молодым зрителям и видеть их интерес. Жду всех на своей тренировке, на которой мы вместе сможем прочувствовать атмосферу настоящего боксерского поединка», — сказал Джонс-младший, комментарий которого приводит пресс-служба.

В 2024 году День московского спорта посвящен Году семьи. В программе запланированы различные марафоны тренировок, мастер-классы от знаменитых чемпионов и другие активности.