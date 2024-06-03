Петросян отказалась переходить в сборную Армении

Российская фигуристка Аделия Петросян отказалась переходить в сборную Армении, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, армянская сторона связалась со спортсменкой и ее окружением, однако фигуристка намерена продолжать выступать в России.

Возможно, через время стороны еще раз обсудят возможный переход, но в данный момент фигуристка не намерена менять спортивное гражданство.

16-летняя фигуристка — чемпионка России (2024), двукратная победительница финала «Гран-при России» (2023, 2024), обладательница двух медалей юниорской серии «Гран-при» и серебряный призер чемпионата России по прыжкам (2024). Петросян тренируется в группе Этери Тутберидзе.