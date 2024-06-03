Загитова показала свою разминку в сильно обтягивающих леггинсах

Российская фигуристка Алина Загитова в своих соцсетях показала тренировку. Во время занятия на девушке были надеты обтягивающие черные лосины, подчеркивающие ее фигуру.

В конце мая спортсменка рассказала, что сдала государственный экзамен в университете.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019), Европы (2018) и России (2018).

22-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2020 года, участвует в шоу и работает ведущей.