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Сегодня, 12:20

Загитова показала свою разминку в сильно обтягивающих леггинсах

Виктория Кравченко
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Алина Загитова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Алина Загитова в своих соцсетях показала тренировку. Во время занятия на девушке были надеты обтягивающие черные лосины, подчеркивающие ее фигуру.

В конце мая спортсменка рассказала, что сдала государственный экзамен в университете.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019), Европы (2018) и России (2018).

22-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2020 года, участвует в шоу и работает ведущей.

Алина Загитова
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