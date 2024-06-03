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Костомаров: «Влезть с протезами в стандартные ботинки почти невозможно, первый раз этот процесс занял 30 минут»

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион фигурист Роман Костомаров рассказал, где и как впервые надел коньки на протезы.

«В Сочи. Когда мы были на гастролях у Авербуха, он специально для нас с Оксаной сделал номер «Письма любви», где я выходил на лед в кроссовках. С собой я привез старые коньки, в которых раньше катался. Вот и попробовал в один из дней их надеть. Для начала выяснилось, что влезть с протезами в свои стандартные ботинки почти невозможно. Нога-то уже не эластичная. В первый раз этот процесс занял у нас с Максом Стависким минут 30. После того как справились, идти на лед было реально страшно, потому что я вообще не чувствовал баланса», — цитирует Костомарова RT.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023-го стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее режиссер Сарик Андреасян рассказал, что снимет художественный фильм о Романе Костомарове.

Источник: RT
Фигурное катание
Роман Костомаров
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