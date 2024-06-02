Роман Костомаров назвал самое яркое событие прошедшего сезона

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров назвал самое яркое событие прошедшего сезона.

«Выход на лед 17 декабря в юбилейном шоу Ильи Авербуха», — приводит слова Костомарова Legalbet.

В начале 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после хирургического вмешательства выступил с номером на льду.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.