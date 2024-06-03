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Олимпиада

Сегодня, 12:27

Костомаров: «У нас много спортсменов, желающих отстаивать честь страны»

Зарина Халимхонова
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном участии российских спортсменов на Олимпиаде-2026.

— Фигуристы все чаще принимают решение о смене спортивного гражданства. Не боитесь, что к Олимпийским играм не останется ведущих спортсменов?

— Как будет, так и будет. Мы не знаем, какая политическая ситуация сложится к зимней Олимпиаде. Можно только рассчитывать и надеяться, что наши спортсмены примут участие в Играх-2026. У нас огромная страна, в которой много атлетов, желающих отстаивать честь страны. Их будет предостаточно, когда все разрешится и мы вернемся на международные турниры, — сказал Костомаров «СЭ».

Международный союз конькобежцев (ISU) в марте 2022 года отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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