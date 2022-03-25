Кондратюк объяснил, как тренировал исторический каскад с двумя четверными

Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк рассказал о необычном каскаде четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов, который он исполнил во время индивидуальной части прыжкового турнира в рамках Кубка Первого канала.

— Сегодня получился каскад четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов. Тренировали его?

— Да, я специально его готовил, потому что знал, что будет такой формат. Это мой самый сложный элемент. Доволен его исполнением. Я был нацелен его сделать, и это получилось.

— Кажется, даже Алексей Ягудин не сразу поверил, что третьим прыжком идет квад.

— К сожалению, я не слышал того, что говорил Алексей, потому что я прыгал. Но да, по аплодисментам и крикам я понял, что кто-то да понял, что это такое (смеется). Делал ли кто еще подобный каскад? Есть фигурист Владимир Самойлов, выступающий сейчас за Польшу, который делал четыре + ойлер + четыре — не помню, какие конкретно прыжки.

— Есть ли смысл вставить этот элемент в соревновательную программу?

— Наверное, один раз просто для того, чтобы быть первым. Но глобально это не имеет смысла — сразу каскад убирает, и пару элементов, и пару четверных больше нельзя повторить. Один раз — да, но, по сути, нет, не имеет смысла. Имеет ли смысл попробовать и вписать себя в историю? Не в этот раз. Сейчас это тоже не будет засчитан, как первый исполненный элемент в истории. Неофициально, может, я и первым сделал. Я знал, что будет такой формат, где нужно исполнить очень сложный элемент, и мне показалось, что прыгать сальхов + ойлер + сальхов интереснее, чем флип, лутц или риттбергер. И выигрышнее.

— Что после каскада с двумя четверными, пятерной?

— Завтра пять + ойлер + пять будет (смеется).