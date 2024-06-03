Костомаров — о смене гражданства: «Каждый делает свой выбор. Но я хотел выступать только за Россию»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в комментарии для «СЭ» выразил свое мнение по поводу смены спортивного гражданства.

«Каждый делает свой выбор по той ситуации, в которой находится. Спокойно к этому отношусь. Мне предлагали выступать за другую страну, но я всегда хотел выступать только за Россию! Слава богу, что я добился того, чего добился», — сказал Костомаров «СЭ».

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрила процедуру смены спортивного гражданства для Софьи Самоделкиной (Казахстан), Алисы Овсянкиной (Франция), Аннабель Морозов (США) и пары Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев (Узбекистан).