Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:30

Костомаров: «Люблю работать до хорошего пота, чтобы дышать было тяжело»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион Роман Костомаров объяснил, почему не заказывает специальные протезы для полноценных занятий спортом.

«Я не настолько теннисист. Плюс, играя в теннис, невозможно избежать болезненных ощущений внутри протеза. Чем сильнее удар мяча об ракетку, тем более серьезная нагрузка ложится на кость предплечья. То же самое с бегом. Я всегда любил бегать, мне нравилось себя нагружать, чтобы продолжать держать себя в форме, даже к триатлону всерьез приглядывался. Но я не настолько этим одержим, чтобы заказывать специальные протезы для ног, подобно тем, что были у Оскара Писториуса и позволяли не только бегать, но и прыгать. Я могу крутить велосипед, соответственно, функционально себя там изматываю. Вообще люблю работать до хорошего пота, чтобы дышать было тяжело, чтобы мотор работал. Он меня, собственно, и спас во время болезни», — цитирует Костомарова RT.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023-го стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее режиссер Сарик Андреасян рассказал, что снимет художественный фильм о Романе Костомарове.

Источник: RT
Фигурное катание
Роман Костомаров
1
0
Читайте также
Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск в 1995 году
«Зенит» перекупает лидера «Спартака», Джикии нашли клуб в Москве, в ЦСКА зреет кадровая революция. Главные трансферные слухи РПЛ за 3 июня
В Киеве отвергли необходимость обращения Зеленского в КС по поводу легитимности
Минсельхоз РФ сообщил о готовности ввести режим ЧС из-за ущерба от заморозков
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров: «Жена сказала: «Наслаждайся сегодняшним днем»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости