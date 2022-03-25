Коган пожелал удачи российским фигуристам на Кубке Первого канала

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о Кубке Первого канала.

«Здесь будут участвовать наши ведущие спортсмены, которые участвовали недавно на Олимпиаде, многие стали победителями и призерами. Наши спортсмены готовились к чемпионату мира, но по не зависящим от нас причинам будут участвовать в Кубке Первого канала. Всем спортсменам здоровья и удачи!» — сказал Коган.

Кубок Первого канала стартует 25 марта в Саранске.