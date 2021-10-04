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ISU опубликовал правила отбора в финал юниорского Гран-при — они невыгодны для России

19:16

Международный союз конькобежцев опубликовал критерии отбора фигуристов на юниорский финал Гран-при.

Согласно им место в декабрьском финале в Осаке гарантировано всем победителям семи этапов турнира, а также одному японскому одиночнику и одиночнице по wild card.

В случае если победители разных этапов совпадают, участников будет не семь (+ представитель Японии в одиночных видах), а шесть. В случае необходимости их доберут среди тех, кто занимал вторые места — тогда критерием станет сумма баллов на этапах.

Отметим, что среди других возможных систем была сумма баллов или отбор по лучшему результату. Она бы давала гарантию участия в финале большему числу россиян. При принятой схеме попадание в финал гарантировано победителям двух этапов в Куршевеле, куда россияне не попали из-за жестких карантинных ограничений.

Российские юниоры рвут всех и установят рекорд по представительству в финале. Для ISU это беда?

Дополнительная информация:

https://www.isu.org/inside-isu/rules-regulations/decisions-of-the-isu-council/26269-isu-communication-2431/file

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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