Финал «Гран-при» в 2023 году пройдет во Франции

Финал «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24 состоится во французском Орлеане, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU). Город примет соревнования с 7 по 10 декабря 2023 года.

Место проведения финала «Гран-при» сезона-2022/23 на данный момент не определено, федерации имеют право подать заявки на организацию турнира, который запланирован на 8-11 декабря 2022 года.