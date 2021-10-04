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Финал «Гран-при» в 2023 году пройдет во Франции

19:37

Финал «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24 состоится во французском Орлеане, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU). Город примет соревнования с 7 по 10 декабря 2023 года.

Место проведения финала «Гран-при» сезона-2022/23 на данный момент не определено, федерации имеют право подать заявки на организацию турнира, который запланирован на 8-11 декабря 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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