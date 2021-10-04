Российские юниоры рвут всех и установят рекорд по представительству в финале. Для ISU это беда

Смогут ли в ISU остановить гегемонию наших юных фигуристов?

В минувший уик-энд россияне снова, как и недавно в Красноярске, выиграли все виды на этапе юниорского «Гран-при» в Польше. На этой неделе пройдет последний этап в Австрии, и после него юниоры будут ждать одновременного со взрослыми финала в японской Осаке 9-12 декабря.

Что с отбором в финал?

Чем уникальна ситуация — до сих пор официально не известно, как будут отбирать финалистов юниорского «Гран-при». Из-за неприезда россиян в Куршевель и их переброски на другие этапы система с очками сломалась. Поэтому, по сути, решение будет как в жюри Евровидения — субъективным. В спорте есть подобные примеры — командам и теннисистам дают wild card на крупные турниры, но в фигурном катании сам отбор обычно был четко структурирован. Теперь с одной стороны дополнительная интрига, с другой — субъективность.

Вот что по этому поводу в августе говорил «СЭ» вице-президент союза Александр Лакерник.

— Давайте дождемся хотя бы того момента, когда этапы «Гран-при» пройдут. Мы эти вопросы пока еще не обсуждали. Есть определенное понимание, как это будет устроено, но в деталях мы еще ничего не решили. Совещание совета ISU пройдет по окончании всех этапов юниорской серии «Гран-при». Мы понимаем, что только по результатам выступлений на «Гран-при» выбирать участников финала было бы несправедливо, поэтому будем искать другие варианты, — заключил Лакерник.

Теперь наш главный представитель в международном фигурном катании хранит молчание и советует ждать официальных решений.

Альтернативой очкам могут быть другие схемы. В ISU есть рейтинги по лучшим результатам сезона — отбирать по личному рекорду тоже вариант. Или, например, по сумме баллов за два этапа. Но в ISU вряд ли хотят увидеть в Осаке шесть из шести россиянок. С другой стороны, без нескольких самураек из России тоже нельзя — любую трансляцию на YouTube до последней разминки смотрят 5-6 тысяч человек, а на наших приходят до 20 тысяч. Вот и засовывай в это прокрустово ложе всех желающих.

По информации «СЭ», решение о правилах отбора на финал юниорского «Гран-при» принято и будет опубликовано в ближайшие дни. Вполне вероятно, даже до «Гран-при Австрии». Россиян, по словам источника, «будет много». Впрочем, это логически следует из результатов этапов. Вопрос, сколько конкретно их будет.

Россиян будут сдерживать?

Гегемония россиян даже заставила говорить некоторых о сдерживании со стороны судей. За «наичистейший», по словам комментатора соревнований Евгении Медведевой, прокат в Гданьске Софья Акатьева получила 71,91 балла. От кореянки Шин ее отделяло всего три балла, что с учетом несравнимой технической базы очень мало. Софья единственная среди всех прыгает каскад тройной аксель + тройной тулуп, и то потому, что сольный тройной аксель запрещен.

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Однако судьи не постеснялись влепить лучшей русской юниорке дедакшн за опоздание по времени и поставить неясное ребро на флипе. И при ближайшем рассмотрении оказалось, что по делу — в Красноярске между первым и последним движением Сони было 2:49, а в Гданьске 2:52 (музыка тут ни при чем, файл mp3 не может разрастись в длину за неделю). Восклицательный знак за ребро тоже поставить было можно. При этом судейская бригада в Гданьске рубила всех — американке Сео поставили неверное ребро на флипе (это редчайший случай, по сути, она перепутала его с лутцем!), недокруты и другого рода придирки летели направо и налево. В общем, экзотическая бригада из Сербии, Белоруссии, Хорватии, Литвы и прочих мощных фигурных держав была последовательна. Да и в произвольной программе до Софьи по большому счету не докапывались. Разве что пару-тройку баллов по компонентам недодали.

Интересно, что будет происходить на «Гран-при Австрии». Расклады позволяют говорить о том, что при том или ином отношении к россиянам их представительство в финале может снизиться. Это касается и Сарновского с Ковалевым, и Зининой с Муравьевой, и даже пар и танцоров.

Кто поедет в Осаку?

А теперь попробуем представить, сколько будет россиян в финале при разных системах подсчета. Общая цифра колеблется в районе 17 из 24 возможных. В последнем 2019 году было 15.

Если брать лучшие результаты за один этап, то в финал по состоянию на данный момент должны отправить четырех наших одиночников — это Илья Яблоков, Глеб Лутфуллин, Егор Рухин и Кирилл Сарновский.

У женщин все еще проще — шесть из шести будут из России (Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Софья Самоделкина). Единственная американка, Изабо Левито, должна быть запасной. Однако здесь, простите за цинизм, ISU в деле расширения географии может помочь травма Жилиной. Причины и степень серьезности травмы вызвали вал инсайдов разной направленности, то, что мы знаем точно, — Вероника катается, но явно не в полную силу. Восстановится ли она за два месяца — вопрос дискуссионный, хотя привезти трех своих девушек вместо двух в Японию для Плющенко престижно.

У пар ситуация не лучше — пять из шести из России и Сафина/Берулава из Грузии. Теоретически есть шанс, что Старорублевцеву и Грицаенко подвинет кто-то из трех американских пар или австралийцы Голубева/Йотопулос Мур, но для этого судейской бригаде в Австрии надо быть очень либеральной. Одна из интриг этого этапа — будут ли соперников россиян натягивать, чтобы они поспорили хоть за какие-то путевки.

Наиболее конкурентными пока выглядят танцы — там топ-3 лучших результата у Хаврониной/Чиризано, Кагановской/Ангелопола и Леонтьевой/Горелкина, и шанс ворваться в шестерку есть у девятого дуэта Тютюнина/Шустицкий. Остальные три пары представляют США и Канаду.

Если отбирать будут по сумме баллов, кардинально ситуация не изменится. Эта система тоже ничего хорошего иностранцам не принесет — у женщин по ней в шестерку попадают на данный момент Берестовская и Куликова, а у Муравьевой и Зининой остался в запасе этап. И чтобы выбить Торнгрен, Муравьевой, к примеру, хватит 166,97 балла. Результаты хуже последний раз у нее были три года назад на Кубке Москвы в младшем возрасте. Посоперничать с россиянками может та же Левито, которая набрала 202 балла в Куршевеле и едет в Линц. Опять же интересно, как судейская бригада будет относиться к ней.

Таблица выглядит на данный момент следующим образом.

1. Софья Акатьева — 458,08

2. Аделия Петросян — 411,78

3. Софья Самоделкина — 408,06

4. Елизавета Берестовская — 384,88

5. Елизавета Куликова — 380,27

6. Линдси Торнгрен (США) — 375,22 ...

Софья Муравьева — 208,25

Анастасия Зинина — 206,20

Изабо Левито (США) — 202,35

У мужчин россиян может стать даже больше (а может, и меньше).

1. Глеб Лутфуллин — 461,68

2. Илья Яблоков — 439,38

3. Егор Рухин — 425,57

4. Уэсли Чью (Канада) — 417,48

5. Уильям Эннис (США) — 401,73

6. Арлет Леванди (Эстония) — 391,28 ...

Кирилл Сарновский — 215,96

Илья Малинин (США) — 214,64

Артем Ковалев — 212,32

Можно, конечно, сделать ход конем и гарантировать путевку в финал победителям этапов. Тогда за счет Куршевеля без россиян туда попадут две американки Торнгрен и Левито, канадец Чью и американец Малинин, а в танцах останется все как есть. Поскольку победители на некоторых этапах совпадают, в Осаку доедут и некоторые серебряные призеры. С точки зрения географии это самый выгодный вариант, но весьма неоднозначный в разрезе справедливости. Тогда уж можно сразу вводить санкции или изменить правила японского карантина для россиян.

Словом, ждать осталось недолго. Может, ISU вообще перенесет финал из Осаки во Владивосток? С учетом того что финал ЮГП все больше напоминает первенство России, это как раз логичное решение.