Журова сомневается, что Россия запрещала фигуристке Кураковой выступать за Польшу

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила сомнение в том, что Россия запрещала фигуристке Екатерине Кураковой выступать за Польшу.

Куракова ранее рассказала, что на родине ей отказывали в праве участвовать в крупных соревнованиях и при этом блокировали ее переход в Польшу из-за того, что она может создать конкуренцию россиянкам.

«Наверное, каждый случай стоит рассматривать отдельно. Федерация вправе принимать решение, насколько спортсмен перспективен. В принципе, не помню, чтобы у нас сильно блокировали кого-то, кто хотел.

Здесь есть политический момент: бывает, что после того как федерация легко оформила спортсмену переход и у него все получилось в другой стране, общественность начинает ругаться: как позволили, как отпустили, как разрешили уехать? Поэтому федерации анализируют, насколько спортсмен может выступать на родине.

У нас в одиночном катании сейчас какая конкуренция — это же нереально! Надо, чтобы на Олимпиаду попасть, быть на голову сильнее остальных. Надо понимать, что в женском одиночном катании если ты не вытворяешь то, что сейчас делают на льду девчонки, шансов попасть на Олимпиаду у тебя нет. Некоторые люди говорят, что у них нет претензий на олимпийскую медаль, но в России история не про участие — это исключительно про первую тройку», — сказала Журова «Газете.Ru».

Также знаменитая спортсменка не исключила, что 19-летняя Куракова решила обратить на себя внимание общественность, учитывая огромную популярность фигурного катания в нашей стране. По мнению Журовой, этому не стоит удивляться, учитывая, что любое упоминание спортсмена в контексте фигурного катания вызывает огромный интерес поклонников этого спорта.