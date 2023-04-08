Источник рассказал о состоянии Романа Костомарова: «Роман мечтает начать двигаться и выйти из больницы»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливаться и мечтает покинуть больницу, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Изменений нет, состояние удовлетворительное, восстанавливается. Роман мечтает начать двигаться и выйти из больницы», — приводит Sport24 слова источника.

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.