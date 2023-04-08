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Сегодня, 11:54

Источник рассказал о состоянии Романа Костомарова: «Роман мечтает начать двигаться и выйти из больницы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливаться и мечтает покинуть больницу, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Изменений нет, состояние удовлетворительное, восстанавливается. Роман мечтает начать двигаться и выйти из больницы», — приводит Sport24 слова источника.

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.

Роман Костомаров и&nbsp;Норман Фолкнер. Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант

Источник: Sport24
Роман Костомаров
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