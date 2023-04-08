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Сегодня, 13:26

Акатьева заявила, что старается получить удовольствие в каждом туре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская фигуристка Софья Акатьева оценила свой первый сезон во взрослом фигурном катании.

«Можно было катать лучше и чище, конечно. Но я довольна тем, что получилось выиграть чемпионат России. Для меня это было очень неожиданно. Но от этого еще радостнее. В следующем сезоне хочу показать большую стабильность и результаты еще лучше. Лично у меня никаких проблем с мотивацией не было. Всегда хочется кататься чисто, и не важно на международном уровне или в России. В любом случае, хочется показывать хорошие результаты. Я уже четвертый год катаю, и мне очень нравится. Это всегда весело. Я только удовольствие получаю. На кого равняюсь? Для меня все наши девочки являются примером. Я следила за тренировками Загитовой и Медведевой, когда они готовились к Олимпийским играм. Следила, как Щербакова, Трусова и Валиева готовились к своим Играм. Все они по-своему прекрасны. Кого-то одного выделить не могу», — приводит слова Акатьевой «КП Спорт».

Акатьева стала победителем минувшего чемпионата России.

 

 

Фигурное катание
Софья Акатьева
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