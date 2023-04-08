Тренер Свинин ответил на вопрос о возможном появлении Худайбердиевой и Базина в его группе

Известный тренер Александр Свинин прокомментировал «СЭ» возможный переход фигуристов Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина в его группу.

«Понятия не имею, откуда у вас такая информация. У меня такой нет», — сказал Свинин «СЭ».

Ранее тренер Денис Самохин в соцсетях написал об уходе из своей группы Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

В сезоне-2022/23 Худайбердиева и Базин стали чемпионами России в танцах на льду.