Глейхенгауз заявил, что Трусова не отвечала на звонки

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подтвердил, что фигуристка Александра Трусова перешла в тренеру Евгению Плющенко.

— Да, тренерским штабом мы можем подтвердить, что Саша больше не тренируется в нашей группе, — цитирует Глейхенгауза официальный сайт ФФККР. — Об этом нас поставили в известность ее родители. Каждый из наших тренеров разговаривал с родителями спортсменки по телефону. Лично с Сашей побеседовать не удалось. На наши телефонные звонки она не отвечала.