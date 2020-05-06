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Глейхенгауз заявил, что Трусова не отвечала на звонки

6 мая 2020, 23:23
Александра Трусова и Этери Тутберидзе. Фото "СЭ"
Александра Трусова и Этери Тутберидзе. Фото "СЭ"
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подтвердил, что фигуристка Александра Трусова перешла в тренеру Евгению Плющенко.

— Да, тренерским штабом мы можем подтвердить, что Саша больше не тренируется в нашей группе, — цитирует Глейхенгауза официальный сайт ФФККР. — Об этом нас поставили в известность ее родители. Каждый из наших тренеров разговаривал с родителями спортсменки по телефону. Лично с Сашей побеседовать не удалось. На наши телефонные звонки она не отвечала.

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