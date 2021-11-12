«Больно и тяжело на это смотреть». Глейхенгауз прокомментировал травму Усачевой

Даниил Глейхенгауз, тренер российской фигуристки Дарьи Усачевой, прокомментировал ее падение во время разминки на «Гран-при Японии».

«Видно, что она шла на тройной флип, сделала «бабочку». Видно, что во время отрыва, в воздухе почувствовала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть.

Хочется пожелать Даше здоровья. Серьезных проблем со здоровьем у нее не было, были небольшие мышечные повреждения, как у всех спортсменов", — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Напомним, что 15-летняя спортсменка из-за трамы снялась с соревнований.