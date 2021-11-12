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«Гран-при» Японии: расписание соревнований 12 ноября

00:10
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Четвертый этап серии «Гран-при».

С 12 по 14 ноября в Токио состоится четвертый этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia». Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

В первый соревновательный день пары, женщины и мужчины покажут свои короткие программы, танцоры — ритм-танцы.

Расписание соревнований 12 ноября, пятница

Пары. Короткая программа

6.33

Танцы. Ритм-танец

8.20

Женщины. Короткая программа

10.10

Мужчины. Короткая программа

13.04

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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