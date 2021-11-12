«Гран-при» Японии: расписание соревнований 12 ноября
00:10
Четвертый этап серии «Гран-при».
С 12 по 14 ноября в Токио состоится четвертый этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia». Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
В первый соревновательный день пары, женщины и мужчины покажут свои короткие программы, танцоры — ритм-танцы.
Расписание соревнований 12 ноября, пятница
Пары. Короткая программа
6.33
Танцы. Ритм-танец
8.20
Женщины. Короткая программа
10.10
Мужчины. Короткая программа
13.04
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